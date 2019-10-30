İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul’daki DEAŞ operasyonuyla ilgili, "Çalışmalarımız devam ediyor, terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

\u0130stanbul \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa \u00c7al\u0131\u015fkan, \u0130stanbul\u2019daki DEA\u015e operasyonuyla ilgili, "\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor, ter\u00f6rle m\u00fccadelede saniye bile atlamadan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za devam ediyoruz" dedi.PARTNER B\u00f6yle anne olmaz olsun! \u00c7ocuklar\u0131na tecav\u00fcz ederken...K\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k ihlali yapan t\u0131r otomobile \u00e7arpt\u0131: 4 yaral\u0131Cinayet h\u00fck\u00fcml\u00fcs\u00fc, 25 y\u0131l sonra s\u0131\u011f\u0131nakta yakaland\u0131
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