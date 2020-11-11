İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş huzur uygulamasını takip etti

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00’dan itibaren kent genelinde ’Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Yeditepe Huzur uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan uygulamaları Bayrampaşa’da denetledi. Aktaş denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevrede bulunan vatandaşlar ile de sohbet etti. Uygulamaları Abdi İpekçi Caddesi’nde takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet ederek sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı.

Denetimler esnasında gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Bugün İstanbul genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için 314 noktada 2 bin 800 personelle uygulama yapıyoruz. Bu uygulamamız malum sürekli devam ediyor. Saat 19.00 ile 21.00 arasında genel sabit uygulamalar 21.00 ile 23.00 arasında da umuma açık yerlerle ilgili kontrol yapıyoruz. Malumunuz saat 22.00’dan sonra restoran, kafe hizmetlerimiz kapatılıyor, sadece paket servis veriliyor. Bunlarla alakalı işyerlerimizde vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu salgın kapsamında tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bizim kontrollerimiz 7/24 devam ediyor. Vatandaşımızda yanımızda olursa sizlerin de desteğiyle bu salgını inşallah başarıyla engelleyeceğiz. Aynı zamanda halkımızın huzuru için bu uygulamalarımız devam edecek” dedi.

Uygulamanın geç saatlerine kadar süreceği öğrenildi

