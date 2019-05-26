İstanbul İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yılını farklı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği Yılı’ olması nedeniyle İstanbul Fen Bilimleri Merkezi Okulu, Taşdelen 125.Yıl İlkokulu, Sultançiftliği İlkokulu, Rahmi-Mihriban Bedestenci İlkokulu ve Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen eğitimde öğrencilere yayaların ve sürücülerin, trafikte birbirlerini görmelerinin öneminin yanı sıra araç sürücüleri ve trafik görevlilerine görülecek şekilde nasıl davranmaları gerektiği ile araçların sesini, trafik görevlilerinin uyarılarını, sesli trafik işaretlerini görerek ve duyarak nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.

Trafik parkurunda uygulama

Öğrenciler, komutanlığın bahçesine kurulan uygulamalı trafik parkurunda anlatılan konulara ilişkin uygulama yaptı. Jandarma yeleği giyen öğrenciler, trafikçi, sürücü, yaya ve gözlemci olarak görev alırken, komutanlık bünyesinde bulunan akülü bisikletleri de kullanma imkanı yakaladı.