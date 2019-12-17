İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Milli İrade Milli Para" paneli düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, "Milli İrade Milli Para" konulu panel düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-18 Aralık arasında kutlanan hafta kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Hafta dolayısıyla öğrencilerin coğrafi işaretleri öğrenmeleri ve Türkiye'de üretilerek yurt dışına satılan ürünleri tanımaları için yapılan etkinlikler ile veli bilgilendirme toplantılarında, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin önemi vurgulanıyor.

Yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler, marka, patent ve faydalı model sahibi olma şartları ve önemi konularında konferanslar düzenleniyor.

Ayrıca okullarda bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında devlet kurumları ya da Türk vatandaşlarınca geliştirilen bilim ve teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı "Biz Başardık" köşeleri oluşturuluyor.

Etkinliklerle, yerli malı üretimi, kalitesi ve kaynakların etkili kullanımına dair bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması ve tasarruflu olmanın toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.