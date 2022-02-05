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  4. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Dilara öğretmen' açıklaması! ''İşime son verildi'' demişti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Dilara öğretmen' açıklaması! ''İşime son verildi'' demişti

05.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir anaokulunda görev yapan Dilara Kuş adındaki öğretmen, öğrencisinin doğum günü kutlamasını sosyal medyadan paylaşmış, duygusal anların yaşandığı video birçok kullanıcının beğenisini toplamıştı. Ancak bu videonun yayınlanmasından günler sonra Dilara öğretmen işine son verildiğini duyurdu. Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yayınladı.

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara, ana sınıfında üzgün bir şekilde duran minik öğrenciye annesinin yaptığı doğum günü sürprizini videoya almış ve sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerde minik çocuğun sevinci ve annesine olan sevgisi izleyenleri duygulandırmıştı. Video sosyal medyada çok beğenilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildiği öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: BAŞKA BİR OKULDA GÖREVLENDİRİLECEK

Dilara öğretmenin işine son verilmesi sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500'i İstanbul'a atanmıştır. Bu 7 bin 500 öğretmenin bir bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde İstanbul'da 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında öğretmenlik yapmaktaydı."

Dilara Öğretmen, öğrencisinin doğum günü kutlamasını paylaşmıştı! Sosyal medyadan açıkladı: İşime son verildiDilara Öğretmen, öğrencisinin doğum günü kutlamasını paylaşmıştı! Sosyal medyadan açıkladı: İşime son verildi

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"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI"

"Yine 1. dönem İstanbul'daki okullarda 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan öğretmenlerimizden sözleşmeli öğretmen ataması nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalanlar için ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirmeler yapılmaya devam etmektedir."

"Söz konusu 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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İstanbul
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