İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Dilara öğretmen' açıklaması! ''İşime son verildi'' demişti

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara, ana sınıfında üzgün bir şekilde duran minik öğrenciye annesinin yaptığı doğum günü sürprizini videoya almış ve sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerde minik çocuğun sevinci ve annesine olan sevgisi izleyenleri duygulandırmıştı. Video sosyal medyada çok beğenilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildiği öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: BAŞKA BİR OKULDA GÖREVLENDİRİLECEK

Dilara öğretmenin işine son verilmesi sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500'i İstanbul'a atanmıştır. Bu 7 bin 500 öğretmenin bir bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde İstanbul'da 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında öğretmenlik yapmaktaydı."

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI"

"Yine 1. dönem İstanbul'daki okullarda 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan öğretmenlerimizden sözleşmeli öğretmen ataması nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalanlar için ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirmeler yapılmaya devam etmektedir."

"Söz konusu 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.



