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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Ömer Faruk Yelkenci'nin yerine Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı getirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu

14 Mart 2016'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirilen Ömer Faruk Yelkenci'nin yerine, 2012'den itibaren Tokat İl Milli Eğitim Müdürü olan Levent Yazıcı atandı.

LEVENT YAZICI KİMDİR?

1988 yılında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinden, 2000 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliği/başkanlığı görevlerinde bulundu.

İstanbul’da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012 yılında Tokat iline Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Ulusal ve Yerel Düzeyde Öne Çıkan Eğitimi Geliştirme Çalışmaları

  • Performans Değerlendirme Çalışmalarında kriter belirleme ve Pilot uygulama için Rize proje grubu çalışmaları (2004)
  • Eğitim Müfettişi yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız EARGED merkezli yürütülen Ankara çalışması (2010 )
  • 2009-2011 yılları arasında yürütülen Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevi kapsamında; planlama ve uygulama çalışmaları ile özgün olarak geliştirilen “Denetim Yeterliklerini Artırma Projesi” kapsamında okul müdürlerinin eğitimi
  • 2005-2011 yılları arasında yürütülen il kalite geliştirme ekibi ve il kalite kurulu üyeliği görevleri ile kalite bilincinin okul ve kurumlarımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında edinilen ulusal dereceler
  • 2013-2018 yılları arasında Bakanlığımız Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ulusal düzeyde derece alan çalışmalar
  • Okul müdürlerinin yaptığı farklı uygulamaların kendileri tarafından sözlü ve yazılı olarak sunulması, diğer okul yöneticileri için örneklik teşkil etmesi ve böylece okul müdürlerinin yönetim okur-yazarlığına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen Okul Yöneticileri Kongresi-2013
  • Öğretmenlerin materyal geliştirmelerinin desteklenmesi ve sınıf içi uygulamaların zenginleştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca yaygınlaştırılan “Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Çalışması 2014-2018”
  • Özel eğitimin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “Özel Çocuklar İçin Özgün Projeler-2015”
  • Birleştirilmiş sınıflarda niteliğin geliştirilmesi amacıyla Tokat genelinde yürütülen “Birleştirilmiş Sınıflar Birleşerek Büyüyor Projesi”
  • Okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Tokat genelinde yürütülen “Okullu Okulsuz Okuyoruz Yazıyoruz” projesi
  • Anne-baba yoksunluğu çeken öğrencilerin akademik yönden desteklenmesi amacıyla yürütülen “Öğretmenimin Yüreği” projesi
  • Öğrencileriminiz yazılım üretme ve kodlama becerilerini geliştirmek amacıyla Tokat genelinde yürütülen “Bir Yazılım Masalı” projesi
  • Öğrencilerimizin devamsızlıklarının azaltılarak desteklenmeleri amacıyla Tokat genelinde yürütülen “Öğrenci Dostu Okul” projesi
  • Milli ve manevi değerlerimiz kapsamında yürütülen “Tek Yürek” projesi
  • Öğrencilerimizin okullarında spor, müzik ve halkoyunları çalışmalarına etkin olarak katılabilmeleri amacıyla yürütülen “Okulumda Spor, Müzik, Halkoyunları” projesi
  • Yurt ve pansiyonlarımızda kalan öğrencilerimiz için hayata geçirilen “Yurdumun Değerleri” projesi
  • Okullarımızda ortak sınav haftaları, anlayarak hızlı okuma kursları, okul/ilçe öz değerlendirme günleri ve öğrenci devamsızlığının takibi bileşenleriyle uygulanan “ROTA” projesi
  • Ara sınıflarda olup okuma yazma güçlüğü çeken öğrencilerimize okuma-yazma becerisi kazandırılması amacıyla uygulanan “Bir Harf Bir İnsan” projesi
  • Öğretmen ve yöneticilerimiz arasında akademisyen ve lisansüstü çalışma yapan öğretmenlerimizin desteğiyle uygulanan Makale Paylaşım Günleri ve STEM uygulamaları
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istanbul Milli Eğitim Müdürü levent yazıcı Ömer Faruk Yelkenci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aman hocam sizde eskisi gibi cahilce hareket Edip kural çiğneyip polisle sürtüşmeye girmeyin
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