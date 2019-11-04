İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80’inin taburcu olduğunu 28’inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

\u0130stanbul \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, ya\u015fanan \u0131spanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 ki\u015finin sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131na ba\u015fvurdu\u011funu 80\u2019inin taburcu oldu\u011funu 28\u2019inin ise g\u00f6zlem alt\u0131nda tutuldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Skandal! S\u0131rf e\u011flence i\u00e7in...A\u011fa\u00e7 yerine aya\u011f\u0131n\u0131 kestiE\u015f zamanl\u0131 harekete ge\u00e7ildi! \u00c7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 sonu\u00e7lar
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