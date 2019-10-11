HABER

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden asistan doktorun öldürülmesine ilişkin açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktorun meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sarıyer İlçesi’nde bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı Dr.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktorun meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sarıyer İlçesi’nde bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı Dr. Kaan Erol’un meslektaşı tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu sabah, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı hekimimiz, bir meslektaşı tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan hekimimize derhal acil müdahale yapılmış ancak tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Fail, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış olup Savcılık soruşturması devam etmektedir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildiBolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı Öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.