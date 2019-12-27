İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’ndan 'Uyuz' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son dönemde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan uyuz vak’alarının ardından İstanbul’da da vak’aların arttığı iddialarına yönelik konuştu. Şişli’de katıldığı bir toplantıda konuşan Memişoğlu, vak’alarda geçmiş yıllara oranla herhangi bir artış olmadığını ifade etti. Memişoğlu, acillerde oluşan grip yoğunluğunu da değerlendirerek zaman zaman acil olmayan hastaların da acil servise geldiğini belirtti.

'ANORMAL BİR ARTIŞ YOK'

İstanbul’da uyuz vak’alarının arttığı iddialarına ilişkin konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Öyle bir artışımız yok ama şöyle bir şey var, kış dönemi dolayısıyla solunum enfeksiyonları bazen artıyor bu doğal bir süreç. İstanbul’da beklediğimizden çok büyük ne üst solunum yolu enfeksiyonu ne diğer hastalıklarla ilgili bir artışımız yok. Tabi ki uyuz çıkacak, birkaç tane de olsa veya üst solunum yolu enfeksiyonları olacak. Acillere insanlar hava değişimi için gelecek ama geçmiş yıllara göre anormal bir atışımız yok. Bunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bir kere sayısal olarak anlamlı diyebilmemiz için istatistik verilerle çalışmak lazım. Şu anda bir rakam yok elimizde bazen mevsimsel, bölgesel olarak uyuz vak’aları görülüyor ama bu doğal bir süreç. Hiç yok diyemeyiz bunlar zaten hastalık ama şunu söyleyeyim geçmiş yıllara göre anormal bir artış şu anda tespit edilmiş değil” diye konuştu.