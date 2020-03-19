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  4. İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara koronavirüs mesajı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara koronavirüs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 00:12 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evinde kal" mesajı verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara koronavirüs mesajı

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından, sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.

Sağlık personelince verilen mesaj, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında da paylaşılmıştı. (AA)


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