İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara koronavirüs mesajı

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından, sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.

Sağlık personelince verilen mesaj, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında da paylaşılmıştı. (AA)

Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7/24 halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakârca çalışıyor.



Sizlerde zorunlu bir durum olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın.



Bu Virüsü #BirlikteYeneceğiz#MarmaraÜniPendikEAHAcilKliniği#MarmaraÜniAcilTıpAnaBilimDalı#FedakarSağlıkPersoneli pic.twitter.com/0ZI5tI1I6h — İstanbul Sağlık Müd. (@ismgovtr) March 18, 2020



