İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs açıklaması: En yüksek vaka sayısı...

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

En yüksek seviyeyi nisanda gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik.

İSTANBUL'DA HASTANE DOLULUK ORANI

Kapasitemizin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.

Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRILAR

Sağlık çalışanları olarak saldıraya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.

GRİP VE ZATÜRRE AŞILARI

''65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler.

