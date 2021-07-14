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İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden maske açıklaması

14.07.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu maskelerle ilgili, "Havalandırması iyi olan alanlarda maskeyi çıkarabilirsiniz. Düğünde dernekte önce maske takılıyor, sonra herkes çıkarıyor. Bunu yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden maske açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, CNN Türk yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, "Maskeler ne zaman çıkar?" sorusuna "Koronavirüs dünyada bitmediği sürece burada da bitmez. Azalabilir, artabilir. Dünyada bitmedi, bitmiyor. Maskeyi kullanmaya devam edeceğiz. Havalandırması iyi olan alanlarda maskeyi çıkarabilirsiniz. Düğünde dernekte önce maske takılıyor, sonra herkes çıkarıyor. Bunu yapmasınlar" yanıtını verdi.

İşte Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Aşıya başvuruda memnuniyet duyuyoruz. İstemeyen insanlar tabii ki olacak. Bizlerin görevi de onları ikna etmek. Şu anda elimizdeki en büyük silah salgınla ilgili aşı.

İstanbul'da aşı oranlarında özellikle 65 yaş üstüne teşekkür ediyorum, yüzde 80'lerin üzerine çıkmış durumda. Onlara üçüncü dozlarını da yapmaya başladık. Son zamanlarda BionTech aşısına rağbet var.

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3 milyon 300 bin aşısı tamamlanmış hedef grupta insan vardı. Bu da yüzde 28 ediyor. Bunları da kısa zamanda birkaç hafta içinde yüzde 50'nin üzerine çıkaracağız diye öngörüyoruz. İnsanlar tedirgin oluyorlar ama net söylüyorum gelişmiş ülkelerde BioNTech aşıları yüzde 90 oranında yapılmış durumda.

Bu salgının bitmediğinin lütfen herkes farkında olsun.

İSTANBUL'DA GÜNDE KAÇ DOZ AŞI YAPILIYOR?

İstanbul'un günlük aşı kapasitesi yaklaşık 400 bin. Kalabalık bölgelerde havalimanları, AVM'ler olsun biz buralara gidip aşı yapıyoruz. Şimdiye kadar günde yaptığımız en çok aşı sayısı 350 bindi. Aşıyla ilgili büyük bir sorun yok.

Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birini sunan ülkeyiz. Bir daha ifade etmek istiyorum ki salgın bitmedi. Kalabalık ortamlarda lütfen maskelerini kullansınlar. Bayramı normal geçirmeye çalışıyoruz ama lütfen insanlar bayramlarda eskisi gibi sarmaş dolaş olmasınlar. Mesafelerini korusunlar. Türkiye'de son bir haftadır pozitif vakalarda biraz artış var ama bu yoğun bakımlara yansımadı.

Bu salgının ne zaman biteceği konusunda dünyada hiçbir bilim insanı öngörü yapamıyor.

MUTASYONLAR

Eskisi gibi bir dünyada yaşamıyoruz. Çok çabuk hareket eden bir dünya nüfusu ile karşı karşıyayız. Dünyada bitmediği sürece bitmez. Azalabilir, artabilir. Dünyada bitmedi, bitmiyor. Maskeyi kullanmaya devam edeceğiz. Havalandırması iyi olan alanlarda maskeyi çıkarabilirsiniz. Düğünde dernekte önce maske takılıyor, sonra herkes çıkarıyor. Bunu yapmasınlar.

Eylülde okullarına kavuşması gereken çocuklarımızı düşünerek herkesten başkasını da hesaba katarak dikkat etmelerini istiyoruz.

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HASTANELERDEKİ YOĞUN BAKIMLARDA DURUM

Haziran itibariyle az sayıya düştü. Yükselirse ki şu anda yansıma yok, şu anda Haziran başından itibaren artışımız yok ama düşüşümüz yok. Aynı seviyede devam ediyor.

EYLÜL-EKİM NASIL OLUR?

Anlık olarak hasta takipleri yapıyoruz. Kasım'da yaşadık, Nisan'da yaşadık. Yaşadıklarımızla beraber nasıl seyredeceğini tahmine diyoruz. Bu bir kaç ay önemli bizim için ve aşı çok önemli. Temmuz-Ağustos'ta sabredersek toplumun farkındalığı olursa rahat yaşarız. Yükselebilir mi? Evet yükselebilir. Yükselmesinden daha çok hastaneye yatış ve ölümler önemlidir. Bunu da önleyecek şey aşıdır.

Koronavirüslerde çok sık mutasyon olur. Bulaş oranları artabilir ama şu anda mutasyonlarda kötü bir tablo ile karşılaşmış değiliz. Şimdi Delta mutasyonu var. Ama aşı etkili olduğu gözüküyor.

İnsanlar dedikoduya ve spekülasyona değil bilime inanmalarını istiyoruz. Bazen bizim söylediklerimizde eksiklikler olabilir. Salgın bitmedi, minimalize edildi. İnsanların salgın yokmuş gibi davranış gösterdiğini görüyoruz.

BAYRAMDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

İstanbul çok zor bir şehir. Kavşak noktası olduğu için dışarıdan çok fazla gelen gideni var. Anadolu'ya giden insan sayısı fazla oluyor. Oradaki popülasyonda virüsle karşılaşma ihtimalleri var. Kendilerini korusunlar. Bu mücadeleye biraz daha devam etmelerini istiyorum. Yükselmemesi bize bağlı, hepimize bağlı. Toplum uyumuna da inanıyorum.

İnşallah biz bundan sonraki bayramları da rahat geçirmek istiyoruz. Yükselse de bir miktar bunu çok fazla yükseltip insanları kötü hale getirmemek aşıya bağlı. Korkuyla değil tedbirle yönetmek lazım bu salgını.

İSTANBUL'DA KAÇ MUTASYONLU VAKA VAR?

Belirli miktarda mutasyon var İstanbul'da. Mutasyonlardaki yatış ve hastalığın ağır seyretmesine dair bulgumuz yok ama bu gözlemsel bir şey. Bulaşı bir miktar artmış olan salgınla mücadele ediyoruz. Mutasyon olacaktır. Belki de bu hastalık mevsimsel hastalık gibi belirli dönemlerde yükselecektir. Ama kimse bilmiyor. En çok bana maske ne zaman bitecek diye soruyorlar. Kimse de bilmiyor.

Teknoloji de 50 yıl evvelki teknoloji değil. Çok kısa sürede aşılar bulundu. 50-60 yıl önce olsa belki aşılar 2 yıl sonra bulunacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske pandemi
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