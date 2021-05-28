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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan umut veren açıklama

28.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini dile getirdi. İstanbul'da aşıya olan talebin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Hastanelerimizde de sorun yok. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. Böylece, haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan umut veren açıklama

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nin açılışına katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki vaka ve aşı oranındaki son durumu değerlendirdi.

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Kovid-19 ile ilgili başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumun uyumu, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Devam etmesi için herkesin farkındalığını koruyarak uyumlu olması gerekiyor. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız" diye konuştu.

"HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS RAHAT GEÇECEK"

Süreçte emeği olanlara teşekkür eden Prof. Dr. Memişoğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum. Topluma, sağlık çalışanlarına, kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Süreci büyük bir özveriyle yönettik. Yönetmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"HASTANELERDE BİR SORUN YOK"

Salgın azaldığını ama bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Bitmesi için de aşıyı, sosyal mesafeyi ve farkındalığı devam ettirmeliyiz. İstanbul’da vaka sayılarımız çok azaldı. Böyle devam edeceğiz, hastanelerimizde de sorun yok, normal işleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar” dedi.

"AŞIYA TALEP ARTTI, HAZIRLIKIYIZ"

Aşılama bittikten sonra daha rahat edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Bazen eleştiri de olacaktır, biz bunları göz almış durumdayız. Ama Türkiye sağlık hizmetleri anlamında en iyisini sunabildiğini gösterdi. Sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Bilim ve teknoloji anlamında da kendimizi daha da geliştireceğiz. 1 Haziran’dan sonrası için her türlü hazırlığımız var. Aşıyla ilgili de hazırlığımızı yaptık. İnsanları aşı olmaları için bekliyoruz. Aşıya olan talep de arttı. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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