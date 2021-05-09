İstanbul İl Sağlık Müdürü vaka azalma oranlarını paylaştı

İstanbul'da son bir haftada Covid-19 vakalarında azalma kaydedildi.

Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.

Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım HASTALARIMIZDA önemli bir AZALMA kaydettik. TEŞEKKÜRLER İSTANBUL pic.twitter.com/u4HAvjedSQ — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 9, 2021





