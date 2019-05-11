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İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran ile ilgili seçim takvimi açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 01:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından açıklandı.Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) olağanüstü itiraz süreci neticesinde iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) olağanüstü itiraz süreci neticesinde iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanacak. İstanbul İl Seçim Kurulu ise, yenilenecek seçim için takvimi yayınladı. Takvime göre seçimin başlangıç tarihi 11 Mayıs 2019 olarak ifade edilirken, siyasi partilerin seçim propagandasının 22 Haziran saat 18.00’da sona ereceği bilgisi yer aldı.
23 Haziran Pazar Günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerine ilişkin seçim takvimi özetle şu şekilde :
- 11 Mayıs 2019 : Seçim başlangıç günü
- 13 Mayıs: İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarında 298 sayılı Kanunun 26. Maddesin belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin Mülki İdare Amirlerinden istenilmesi
- 18 Mayıs: Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresinin ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü
- 21 Mayıs: Kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere, talepleri halinde verilmeye başlanması.
- 23 Mayıs: Sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması.
- 24 Mayıs Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacakları, ancak adaylardan ölüm ve istifa edenlerden boşalanların yerine, siyasi parti il başkanlıklarınca aday ismi bildirmelerinin son günü.
- 27 Mayıs: Kesin aday listelerinin il seçim kurulunca ilan edilmesi ve il seçim kurulunca, birleşik oy pusulalarının basmına ve basımı tamalandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.
- 13 Haziran: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı
- 16 Haziran : Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması
- 22 Haziran: Seçim propagandasının saat 18.00 itibariyle sonu.

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