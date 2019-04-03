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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal'dan yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Müberra Gürdal: - "Sosyal medya paylaşımlarında bahsi geçen ve FETÖ'den yargılanmış Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın eşim olduğu iddiası tamamen yalan olup, benim eşim Mehmet Gürdal ile sadece isim benzerliği bulunmaktadır, eşim olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal 2004 yılında emekli olmuştur" - "Bu yalan iddiaları yapanlar ve yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal, "Sosyal medya paylaşımlarında bahsi geçen ve FETÖ'den yargılanmış Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın eşim olduğu iddiası tamamen yalan olup, benim eşim Mehmet Gürdal ile sadece isim benzerliği bulunmaktadır, eşim olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal 2004 yılında emekli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gürdal, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart günü yapılan yerel seçimler sürecinde başkanı olduğu İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı bazı hukuki kararlardan sonra 2 ve 3 Nisan'da, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden algı operasyonu yapılarak şahsını hedef alan yalan ve yanıltıcı bilgilerle paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirtti.

İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu paylaşımlarda bahsi geçen ve FETÖ'den yargılanmış Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın eşim olduğu iddiası tamamen yalan olup, benim eşim Mehmet Gürdal ile sadece isim benzerliği bulunmaktadır, eşim olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal 2004 yılında emekli olmuştur.

Görüleceği üzere ne tarih ne de vaka olarak şahsımla ilgisi bulunmayan, sadece isim benzerliğinden ilişki kurularak hakkımda asılsız ve yalan bir şekilde algı oluşturulmak amacıyla mesnetsiz ve art niyetli olarak paylaşımlarla medya organlarında haberler yapılmıştır. Bu yalan iddiaları yapanlar ve yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

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Müberra Gürdal Seçim Kurulu Başkanı

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