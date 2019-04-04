İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması kararı

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

İl Seçim Kurulu'nun kararıyla, Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu'nda geçersiz oylar yeniden sayılacak.

CHP'nin itirazı üzerine YSK olağanüstü toplandı.

Kartal, Silivri ve Çatalca'da İlçe Seçim Kurullarının kararıyla tüm oyların sayım işlemi ise devam ediyor.

MALTEPE'DE OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, yapılan iki ayrı başvuru üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bu bölgedeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oy pusulalarının sayımı devam ederken, İstanbul İl Seçim Kurulu 3 Nisan'da verdiği kararla sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.