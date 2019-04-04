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İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması kararı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. YSK, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda, tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

İl Seçim Kurulu'nun kararıyla, Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu'nda geçersiz oylar yeniden sayılacak.

CHP'nin itirazı üzerine YSK olağanüstü toplandı.

Kartal, Silivri ve Çatalca'da İlçe Seçim Kurullarının kararıyla tüm oyların sayım işlemi ise devam ediyor.

MALTEPE'DE OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, yapılan iki ayrı başvuru üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bu bölgedeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oy pusulalarının sayımı devam ederken, İstanbul İl Seçim Kurulu 3 Nisan'da verdiği kararla sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.

Bunun üzerine, AK Partinin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvurarak, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda bütün sandıklarda büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımına başlandığını, birçok sandığın sayılarak tutanağa geçirildiğini belirtti.

Özel başvurusunda, eksik inceleme neticesinde verilen kararın karmaşaya yol açtığı, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan tarihli kararının kaldırılarak Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 2 Nisan tarihli iki kararının gereğinin devam ettirilmesine karar verilmesini istedi.

Talep üzerine toplanan YSK, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan 2019 tarihli kararının kaldırılmasına, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümümün sayılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Seçim Kurulu 31 mart yerel seçim sonuçları

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