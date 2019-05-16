İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yeni başkanı Ziya Bülent Öner yemin etti

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal, emekliye ayrılmak için dilekçe vermişti. İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı da olan Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na vermişti. İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı İstanbul 16 Aile Mahkemesi'nin Hakimi Ziya Bülent Öner'i İl Seçim Kurulu Başkanlığına getirdi. Hakim Öner daha önce de ilçe seçim kurulu başkanlığı yapmıştı.

Hakim Ziya Bülent Öner bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda iki üye hakim ve parti temsilcilerinin önünde yemin ederek resmen İl Seçim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı. Yemin törenini AK Parti temsilcisi avukat Mehmet Kırmızı ve CHP temsilcisi Mehmet Süleyman Türker izledi. Hakim Ziya Bülent Öner yemine başlamadan önce eski başkan Müberra Gürdal'ı 1982'den beri tanıdığını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah yüzümüze baksın" dedi. Yemin eden Hakim Öner, "Bu yeminime sonuna kadar uyacağıma garanti ediyorum dedi" dedi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner ile üye hakim Fatma Nilgün Uçar ve Nihal Koç and içme tutanağını imzaladı.

Kaynak: DHA

