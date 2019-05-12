İstanbul İl Seçim Kurulu'na yeni başkan

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığına sundu.
Hakim Gürdal'ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından yerine gelecek isim belli oldu.
İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı oldu. Hakim Öner daha önce ilçe seçim kurulu başkanlığı yapmıştı.