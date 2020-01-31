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İstanbul İl Seçim Kurulu’nda yemin töreni heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

İstanbul İl Seçim Kurulu, ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’ kapsamında yemin ederek göreve başladı.İstanbul İl Seçim Kurulu üyeleri, 298 sayılı ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’ kapsamında belirlenen, seçim kurullarının iki yılda bir yemin etmesine yönelik kanun gereği İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’in başkanlığında yemin etti.

İstanbul İl Seçim Kurulu, ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’ kapsamında yemin ederek göreve başladı.
İstanbul İl Seçim Kurulu üyeleri, 298 sayılı ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’ kapsamında belirlenen, seçim kurullarının iki yılda bir yemin etmesine yönelik kanun gereği İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’in başkanlığında yemin etti. Yeni kurulda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından kıdem sırasına göre atanan hakim Refik Özcan ve hakim Nalan Kıribrahim asil üye olarak, Gülten Altay ise yedek üye olarak görevlendirildi.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın Toplantı Salonu’nda düzenlenen yemin törenine İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’in yanı sıra asıl üye hakimler hakim Refik Özcan ile hakim Nalan Kıribrahim, yedek üye hakim Gülden Atay, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Serap Durmaz, AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri katıldı.

39 ilçenin seçim kurulları yemin etti
Yemin töreninde konuşma yapan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Bülent Ziya Öner, seçim kurullarının 2 yılda bir Ocak ayının son haftasında toplanarak yemin ettiğini, İstanbul genelinde 39 ilçede yaklaşık 80 seçim kurulunun yemin törenini gerçekleştirdiğini ve bugün itibariyle il genelinde tüm seçim kurullarının faaliyete geçtiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından başkan Öner, “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim” diyerek yemin etti ve kurul üyeleri tekrar etti.
Törenin sonunda kurul üyeleri tutulan tutanağı imzaladı.
Öte yandan, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal emekliye ayrılmış, 16 Mayıs 2019’da İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner yemin ederek göreve başlamıştı.

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