İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili yapılan analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma ve nitrat nitrit kalıntısı tespit edilmediğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla ıspanak tüketebileceklerini açıkladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 2 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen zehirlenme vakalarından sonra sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında konuyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa ulaşan tüm ihbarların değerlendirildiği, ayrıca sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınıp analiz edilmek üzere Bakanlık laboratuvarlarına gönderildiği kaydedildi.

“Herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir”

“Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir” denilen açıklamada, “Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ispanağın içeresinde tespit edilen yabancı otların zehirlenmeye neden olabileceği şüphesi üzerine laboratuvarlarımızda yapılan ileri analizlerde yabani otlarda ‘atropin ve scopalamin’ maddeleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ıspanakların satıldığı marketlerden, manavlardan ve sebze meyve hallerinden başlanarak, geri izleme yapılmış ve üretim yerleri tespit edilmiştir. Geri izleme kapsamında sebze meyve hallerinden ve tarlalardan ıspanak numuneleri alınmıştır. Alınan ıspanak numuneleri atropin, scopalamin, pestisit, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir” denildi.