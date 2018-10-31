İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bu yıl 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'u ihlal eden şahıs ve işletmelere 18 milyon 137 bin 669 lira para cezası uygulandı.
İstanbul İl Tütün Kontrol Kurulu toplantısı, İstanbul Valiliği AFAD Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın başkanlığında yapıldı.
Toplantıya kurulun sekreteryası görevini yürüten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının il yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarından ve meslek örgütlerinden temsilciler ile üniversitelerden uzmanlar katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü adına yapılan sunumda dumansız hava sahası denetimleri ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmalar hakkında kurula bilgi sunuldu.
Buna göre İstanbul'da 2018'in 9 ayında 143 bin 435 işletme denetlendi ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'u ihlal eden şahıslara ve işletmelere 18 milyon 137 bin 669 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Dumansız hava sahası kültürünün yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı toplantıda, denetimlerde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de masaya yatırıldı.
Gelecek dönem "Dumansız Hava Sahası" denetimlerin verimliliğini ve etkisini artırmak üzere tamamen merkezden yönetime dair bir yapılanmanın planlandığı belirtilen toplantıda, bu planlamanın ikinci tur pilot uygulamasının İstanbul’un 23 ilçesi kapsamında 2018 yılı Kasım ayından itibaren hayata geçirilmesi kararlaştırıldığı vurgulandı.
Buna göre İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilecek olan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden personel, kolluk kuvveti ve zabıta görevlilerinden oluşacak ekipler, İstanbul’un 23 ilçesinde kasım ayından itibaren bölgesel olarak görev yapmaya başlayacak. Hayata geçirilecek bu uygulamanın özellikle vatandaşlarca 184 SABİM Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı ve Yeşil Detektör aracılığı ile yapılan ihlal bildirimlerine daha zamanında ve etkin müdahalede bulunulmasına olanak sağlaması öngörülüyor.
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