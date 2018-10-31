İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bu yıl 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'u ihlal eden şahıs ve işletmelere 18 milyon 137 bin 669 lira para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tütün Kontrol Kurulu toplantısı, İstanbul Valiliği AFAD Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya kurulun sekreteryası görevini yürüten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının il yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarından ve meslek örgütlerinden temsilciler ile üniversitelerden uzmanlar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü adına yapılan sunumda dumansız hava sahası denetimleri ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmalar hakkında kurula bilgi sunuldu.

Buna göre İstanbul'da 2018'in 9 ayında 143 bin 435 işletme denetlendi ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'u ihlal eden şahıslara ve işletmelere 18 milyon 137 bin 669 TL tutarında idari para cezası uygulandı.