İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki il içi atamalar tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 39 ilçe ve 54 şube müdürlüğüne atama yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin atamaları onayladı.

Yeni İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu. Personel Şube Müdürlüğü’ne Gökhan Bambal atandı. Medya – Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.

BAZI MÜDÜRLER YERLERİNDE KALDI

Emniyet Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube Müdürleri görevlerinde kaldı.

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından cumartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Çok beklenen kararnamede isimler merak ediliyordu.

İSTANBUL EMNİYETİ ŞUBE MÜDÜRLERİ

Ahmet Cengiz Koçak – Asayiş Şube Müdürü

Aykut Korkmaz – Bakım Onarım Şube Müdürü

Murat Ellik – Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürü

İsmet Emirza – Belge Yönetimi Şube Müdürü

Mehmet Yaşar Zehir – Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü