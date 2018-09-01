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İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

İstanbul'un 39 ilçesinin Emniyet müdürleri belirlendi. Emniyet Atama Kararnamesinde ayrıca yeni Şube Müdürleri de açıklandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin atamaları onayladı.

İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki il içi atamalar tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 39 ilçe ve 54 şube müdürlüğüne atama yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin atamaları onayladı.

Yeni İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu. Personel Şube Müdürlüğü’ne Gökhan Bambal atandı. Medya – Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.

BAZI MÜDÜRLER YERLERİNDE KALDI

Emniyet Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube Müdürleri görevlerinde kaldı.

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından cumartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Çok beklenen kararnamede isimler merak ediliyordu.

İSTANBUL EMNİYETİ ŞUBE MÜDÜRLERİ

Ahmet Cengiz Koçak – Asayiş Şube Müdürü

Aykut Korkmaz – Bakım Onarım Şube Müdürü

Murat Ellik – Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürü

İsmet Emirza – Belge Yönetimi Şube Müdürü

Mehmet Yaşar Zehir – Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü

Cenk Bal – Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü

Yener Yaşar – Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü

Mustafa Şaşmaz – Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü

Filibya Saral – Bütçe Şube Müdürü

Nadir Konak – Çevik Kuvvet Şube Müdürü

Serkan Gömce Çocuk Şube Müdürü

Hakan Alparslan Kırbaş – Deniz Limanı Şube Müdürü

Neslihan Şentürk – Dışilişkiler Şube Müdürü

Mustafa İşlek – Eğitim Şube Müdürü

Sinan Çamuroğlu – Foto Film Şube Mdürü

Necmettin Yüksek – Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü

Zafer Baybaba – Güven Timleri Şube Müdürü

Hasan Cevher – Güvenlik Şube Müdürü

Sinan Arslan – Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü

Mehmet Tok – Havacılık Şube Müdürü

Feramuz Çetin – Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü

Halil Sönmez – İkmal Şube Müdürü

Ali İhsan Şirin – İnşaat Emlak Şube Müdürü

Neslihan Türkün Alpay – İnterpol – Europol Şube Müdürü

Deniz Engin – İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü

Nilgün Selvi – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü

İlker Küçükhıdır – İstihbarat Şube Müdürü

Oktay Çelik – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü

Hüseyin Selman – Koordinasyon Şube Müdürü

Kamil Yıldırım – Koruma Şube Müdürü

Furkan Sezer – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Murat Çaykara – Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü

Erdem Torlak – Muhabere Elektronik Şube Müdürü

Tunç Kuş – Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Burak Bal – Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü

Murat Mutlu – Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Gürol Dikyol – Önleyici Hizmetler Şube Müdürü

Osman Katipoğlu – Özel Güvenlik Şube Müdürü

Kadri Gençkaya – Özel Harekat Şube Müdürü

Gökhan Bambal – Personel Şube Müdürü

Mustafa Demir – Polisevi Şube Müdürü

Özgür Karlıtepe – Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Gülseda Torun – Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü

Ömer Erhan Konanç – Sosyal Hizmetler Şube Müdürü

Ercan Bilgili – Spor Güvenliği Şube Müdürü

Esma Zeyrek Şirin – Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Ahmet Umutlu – Tanık Koruma Şube Müdürü

Gökhan Nazlım – Terörle Mücadele Şube Müdürü

Serkan Şahan – Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü

Ahmet Başeğmez – Trafik Denetleme Şube Müdürü

Hülya Şen – Trafik Tescil Şube Müdürü

Murat Çetiner – Turizm Şube Müdürü

Zafer Torun – Ulaştırma Şube Müdürü

Serpil Hatipoğlu – Yabancılar Şube Müdürü

İSTANBUL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

Murat Bingöl – Adalar İlçe Emniyet Müdürü

İlker Şahin – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

Mesut Aslan – Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü

Bülent Yeşilyurt – Avcılar İlçe Emniyet Müdürü

Murat Taner – Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

Niyazi İnci – Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü

Cihat Dağdeviren – Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü

Eren Öztürk -Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

Necati Aktuğ Şahin – Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü

Ercan Çamırcı – Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü

Hüseyin Güleç -Beykoz İlçe Emniyet Müdürü

Ercan Özmen – Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü

İsmail Kılıç – Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü

Murat Yıldırım – Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

Bülent Çelik – Çatalca İlçe Emniyet Müdürü

Serdar Ali Sekkin – Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

Hakan Bolat – Esenler İlçe Emniyet Müdürü

Hakan Becel – Esenler İlçe Emniyet Müdürü

Ömer Kumlu – Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü

Alparslan Atasoy – – Fatih İlçe Emniyet Müdürü

Kenan Şaban Süzgün – Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

Yalçın Erdem – Güngören İlçe Emniyet Müdürü

Murat Işık – Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü

Birol Taşkoparan – Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü

Oğuz Kaan – Kartal İlçe Emniyet Müdürü

Uğur Özdoğanoğlu – Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

Efkan Korkmaz – Maltepe İlçe Emniyet Müdürü

Barış Çukur – Pendik İlçe Emniyet Müdürü

Hakan Şen – Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü

Caner Coşar – Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü

Taner Ertürk – Silivri İlçe Emniyet Müdürü

Ayhan Karaduman – Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü

Mehmet Karaca – Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü

Murat Öztaş – Şile İlçe Emniyet Müdürü

Murat Turhan – Şişli İlçe Emniyet Müdürü

Müslüm Kahraman – Tuzla İlçe Emniyet Müdürü

Murat Çakır – Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü

Mehmet Baykara – Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü

Cenk Özmen – Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
resmi evrak haber sitelerine dusuyor ülkemin hakim savci polis asker isimleri görsel basında acik net bi sekilde geziyor ne hale geldi anlamıyorum ben olsam bu listeyi kim sızdırdı ise veya bu şekilde yapilan atamalari kim basina ad soyad olarak veriyorsa hakkında soruşturma acarim hayirdir ya hedef gösterir gibi
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