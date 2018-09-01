İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki il içi atamalar tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 39 ilçe ve 54 şube müdürlüğüne atama yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin atamaları onayladı.
Yeni İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu. Personel Şube Müdürlüğü’ne Gökhan Bambal atandı. Medya – Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.
Emniyet Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube Müdürleri görevlerinde kaldı.
Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından cumartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Çok beklenen kararnamede isimler merak ediliyordu.
Ahmet Cengiz Koçak – Asayiş Şube Müdürü
Aykut Korkmaz – Bakım Onarım Şube Müdürü
Murat Ellik – Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürü
İsmet Emirza – Belge Yönetimi Şube Müdürü
Mehmet Yaşar Zehir – Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
Cenk Bal – Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü
Yener Yaşar – Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü
Mustafa Şaşmaz – Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü
Filibya Saral – Bütçe Şube Müdürü
Nadir Konak – Çevik Kuvvet Şube Müdürü
Serkan Gömce Çocuk Şube Müdürü
Hakan Alparslan Kırbaş – Deniz Limanı Şube Müdürü
Neslihan Şentürk – Dışilişkiler Şube Müdürü
Mustafa İşlek – Eğitim Şube Müdürü
Sinan Çamuroğlu – Foto Film Şube Mdürü
Necmettin Yüksek – Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü
Zafer Baybaba – Güven Timleri Şube Müdürü
Hasan Cevher – Güvenlik Şube Müdürü
Sinan Arslan – Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü
Mehmet Tok – Havacılık Şube Müdürü
Feramuz Çetin – Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü
Halil Sönmez – İkmal Şube Müdürü
Ali İhsan Şirin – İnşaat Emlak Şube Müdürü
Neslihan Türkün Alpay – İnterpol – Europol Şube Müdürü
Deniz Engin – İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü
Nilgün Selvi – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü
İlker Küçükhıdır – İstihbarat Şube Müdürü
Oktay Çelik – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü
Hüseyin Selman – Koordinasyon Şube Müdürü
Kamil Yıldırım – Koruma Şube Müdürü
Furkan Sezer – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Murat Çaykara – Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü
Erdem Torlak – Muhabere Elektronik Şube Müdürü
Tunç Kuş – Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Burak Bal – Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü
Murat Mutlu – Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Gürol Dikyol – Önleyici Hizmetler Şube Müdürü
Osman Katipoğlu – Özel Güvenlik Şube Müdürü
Kadri Gençkaya – Özel Harekat Şube Müdürü
Gökhan Bambal – Personel Şube Müdürü
Mustafa Demir – Polisevi Şube Müdürü
Özgür Karlıtepe – Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Gülseda Torun – Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü
Ömer Erhan Konanç – Sosyal Hizmetler Şube Müdürü
Ercan Bilgili – Spor Güvenliği Şube Müdürü
Esma Zeyrek Şirin – Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Ahmet Umutlu – Tanık Koruma Şube Müdürü
Gökhan Nazlım – Terörle Mücadele Şube Müdürü
Serkan Şahan – Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü
Ahmet Başeğmez – Trafik Denetleme Şube Müdürü
Hülya Şen – Trafik Tescil Şube Müdürü
Murat Çetiner – Turizm Şube Müdürü
Zafer Torun – Ulaştırma Şube Müdürü
Serpil Hatipoğlu – Yabancılar Şube Müdürü
Murat Bingöl – Adalar İlçe Emniyet Müdürü
İlker Şahin – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
Mesut Aslan – Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü
Bülent Yeşilyurt – Avcılar İlçe Emniyet Müdürü
Murat Taner – Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü
Niyazi İnci – Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü
Cihat Dağdeviren – Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü
Eren Öztürk -Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü
Necati Aktuğ Şahin – Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü
Ercan Çamırcı – Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
Hüseyin Güleç -Beykoz İlçe Emniyet Müdürü
Ercan Özmen – Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü
İsmail Kılıç – Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü
Murat Yıldırım – Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
Bülent Çelik – Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
Serdar Ali Sekkin – Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
Hakan Bolat – Esenler İlçe Emniyet Müdürü
Hakan Becel – Esenler İlçe Emniyet Müdürü
Ömer Kumlu – Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü
Alparslan Atasoy – – Fatih İlçe Emniyet Müdürü
Kenan Şaban Süzgün – Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü
Yalçın Erdem – Güngören İlçe Emniyet Müdürü
Murat Işık – Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü
Birol Taşkoparan – Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü
Oğuz Kaan – Kartal İlçe Emniyet Müdürü
Uğur Özdoğanoğlu – Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
Efkan Korkmaz – Maltepe İlçe Emniyet Müdürü
Barış Çukur – Pendik İlçe Emniyet Müdürü
Hakan Şen – Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü
Caner Coşar – Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü
Taner Ertürk – Silivri İlçe Emniyet Müdürü
Ayhan Karaduman – Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
Mehmet Karaca – Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü
Murat Öztaş – Şile İlçe Emniyet Müdürü
Murat Turhan – Şişli İlçe Emniyet Müdürü
Müslüm Kahraman – Tuzla İlçe Emniyet Müdürü
Murat Çakır – Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü
Mehmet Baykara – Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü
Cenk Özmen – Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü
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