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"İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 16:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "(İstanbul adayı) İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz" - "(G20 Zirvesi) İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi" - "(İkinci 100 Günlük Eylem Planı) Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız" - "Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir" - "(MHP ile ittifak görüşmeleri) Sadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayına ilişkin "İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz." dedi.

G20 Zirvesi için gittiği Arjantin ile Paraguay ve Venezuela'ya yaptığı ziyaretin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun, G20 Zirvesi'nde atılan adımlara ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, zirvede terörle mücadele konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Genel kurul mesabesinde bir toplantı olduğunu ve toplantının başlangıcında liderler zirvesinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bu toplantıda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin de konuşulduğunu bildirdi.

"İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi." diyen Erdoğan, yapılan basın toplantısında Kaşıkçı konusunu etraflıca aktardığını ve gelinen noktayı uluslararası medyaya anlatma fırsatı bulduğunu söyledi.

Terörle mücadeleyi de paylaşma imkanlarının olduğunu, bundan sonraki süreçte de bunun üzerinde ısrarla duracaklarını dile getiren Erdoğan, Paraguay ve Venezuela ayağında özellikle terör meselesinin gündemlerinde olduğunu, bu konuda görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

- "Cumhur İttifakını sağlam tutmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak görüşmelerinin 30 şehir üzerinde yoğunlaştığını açıkladığı hatırlatılarak, Bahçeli ile ne zaman görüşeceği ve ittifakın çerçevesinin sorulması üzerine Erdoğan, "Biliyorsunuz MHP bir ismi belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar." dedi.

Yurt dışındayken Mehmet Özhaseki ile telefonda görüştüğünü bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler, ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da tabii ki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü, biliyorsunuz bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içerisine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor ve inşallah 31 Mart'a da böyle gideceğiz."
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- İstanbul adayı kim olacak

AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olup olmadığının sorulması üzerine de Erdoğan, "Şu anda tabii aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un en önemli il olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce benim biliyorsunuz aşkım olan bir il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, milletvekili seçildiğim, böyle bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir? Bunu görelim istiyoruz. Zira önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Şu anda bununla ilgili de yine arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama bu arada da tabii Ankara ihmal edilemez. Ankara'da da malum TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında yine Sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp, kararımızı vereceğiz."

- İkinci 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 günlük eylem planının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir soru üzerine de "Konuyla ilgili olarak da yine bakan arkadaşlarımız çalışmalarını, bütün bürokrat, teknokrat kadrolarıyla yürütüyorlar. Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız." yanıtını verdi.

İstanbul adayının Bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağının görüldüğü belirtilerek, kalan 20 il konusunda takvimin nasıl olacağının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça tabii ki bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak, büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız." diye konuştu.

(Bitti)

"İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız"

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "(İstanbul adayı) İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz" - "(G20 Zirvesi) İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gü

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

Erdogan de retour au pays à l'issue du sommet du G20 en Argentine

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkey

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Anahtar Kelimeler:
G20 Zirvesi Recep Tayyip Erdoğan

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