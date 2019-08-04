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İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 07:57 | Son Güncelleme

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını belirterek, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını ifade etmişti.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade eden Turhan, köprünün İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, bugün saat 15.00’te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağı müjdesini vermişti.

İSTANBUL İLE İZMİR ARASI 3.5 SAATE DÜŞÜYOR

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.

5 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI VERDİ

Bugüne kadar şantiyede ortalama 5 bin kişinin iş imkanı bulduğunu dile getiren Turhan, yapım çalışmaları bittiğinde projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın insanın istihdam edileceğini söyledi.

Turhan, proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığını, 2,5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını kaydetti. Turhan, 7 milyar dolarlık finansmanın, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandığını, bunun için kamu kaynağı kullanılmadığını sözlerine eklemişti.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
404 km.lik İzmir İstanbul yolunun 3,5 saatte alınacağı aşşağılık bir yalandır. Giriş ve çıkış gişesi dışında aralarda gişe olmaması, saatte durmaksızın en az 120 km hızla gitmek gerekir ki buna yollar da trafik yoğunluğu da polis de izin vermez. Hızı serbest yapın 2,5 saatte de geçelim.
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