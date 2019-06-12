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İstanbul ile Yalova için sağanak ve dolu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor

İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinin yanı sıra Yalova ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı etkili olacak.

Akşam üstüne kadar sürmesi öngörülen yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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