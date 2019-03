İSTANBUL - İLGEZDİ'DEN KILIÇDAROĞLU VE PARTİSİNE SERT ELEŞTİRİLER

İstanbul DHA

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, seçim çalışmaları kapsamında STK'larla bir araya geldiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

"CUMHURİYETİ BERABER KURDUK"

Battal İlgezdi, "Bizim partinin klasik lafı 'Cumhuriyeti biz kurduk'. Hayır efendim Kurtuluş savaşında Çanakkale'de binlerce şehit verdik. O şehitler, Türkiye'nin her tarafından görüşte insan vardı. Cumhuriyeti beraber kurduk. Her siyasi görüşte arkadaşlarla birlikte yaşatacağız" dedi.

"Arkadaşlar beni bilir. Ben bizim partide anlayış tarzı olaraktan farklı bir belediye başkanıyım" diyen Battal İlgezdi, "Beni parti içinde çok fazla severler, sevmezler. Bilemem. Çünkü ben bir şeyi biliyorum ki eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi 40 senedir iktidar olamıyorsa, öncelikle kendisini eleştirmeli. Niye bunu söylüyorum? Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz. Tamam. Yanlışları, doğruları da vardır. Eksiklikleri de vardır. Ama be kardeşim siz bu ülkede 40 senedir iktidar değilsiniz. Önce oturun kendinizi eleştirin CHP olarak. Vatandaşın sorununu çözüyor musun? Gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi? Değil." diye konuştu.