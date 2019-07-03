 İSTANBUL- İMAMOĞLU: AK PARTİ'DEN GERİ DÖNÜŞ OLDU

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "AK Parti'den dün öğleden sonra sadece bütün belediye başkanları ile ziyaretimize gelmek istediklerini noktasında bir geri dönüş iletildi. Pazartesi bir randevu verdik" dedi.

Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Saadet Partisini ziyaret eden İmamoğlu, ardından İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle İmamoğlu'nu İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya karşıladı. Parti yöneticileriyle bir süre baş başa görüşen İmamoğlu ardından Kaya ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUM"

Saadet Partisi'nin demokrasiye katkı anlamındaki özgün tavırlarını takdirle izlediğini belirten İmamoğlu, “Bir belediye başkanı ya da bir siyasi kimlik olarak değil. Bu bağlamda Türkiye'nin demokrasi yaşamına bakışları ve ortaya koydukları refleksleri gerçekten Türkiye'nin lehine attıkları adımlardan dolayı bir siyasi parti duruşu olarak da kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Hem buradaki yönetime hem de kıymetli Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na adına bunu burada ifade etmeyi kendime vazife edinmek istiyorum" diye konuştu.

İmamoğlu ardından İYİ Parti İstanbul il Başkanlığı'na ziyaret etti. İl başkanı Buğra Kavuncu tarafından karşılanan İmamoğlu, Kavuncu ile bir süre baş başa görüştü. İYİ partiye seçim sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.