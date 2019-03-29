 İSTANBUL- İMAMOĞLU BEYKOZ'DA KONUŞTU: BİZ BU GÖREVE EMANETÇİ OLARAK GELMEK İSTİYORUZ.

Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Beykoz, Hz. Yuşa Türbesini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Türbe ziyaretinin ardından otobüsle vatandaşları selamlayan İmamoğlu, Çubuklu Mahallesi'ne geldi. Çubuklu Mahallesi'nde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, seçimlere 2 gün kala amaçlarının gönül kırmak olmadığını, gönülleri almak istediklerini söyledi.

İmamoğlu yaptığı konuşmada Beykoz'u ve Beykozluları önemsediğini kaydederek, “Beykoz Çubuklu sorunları nedeniyle ihmal edilmiş, uzatılmış ve hayal kırıklıkları yaşanmış bir mahallemiz. Çubuklu halkı rahat olsun, biz göreve geldiğimizde Çubuklu halkı her kurduğumuz masada olacak" dedi.

"Bu şehirde çok fazla siyaset yapıldı" diyen İmamoğlu, "Partizanlık yapıldı ve oya göre hesap yapıldı veya başka hesaplar yapıldı. Size söz veriyorum başkan adayımızla birlikte tek bir anımızda partizanlık ve bildiğiniz o kirli siyaseti yapmayacağız. Biz bu göreve emanetçi olarak gelmek istiyoruz. Bu millet, devlet ve cennet vatan adına binlerce yılık tarihi olan İstanbul'un emanetçileriyiz. Dolayısıyla binlerce yıllık yarınlara da bu kenti emanet etmeliyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İmamoğlu'nun türbe ziyareti

-İmamoğlu ile fotoğraf çektirenler

-Çubuklu'da toplanan vatandaşlardan görüntü

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun vatandaşlarla kucaklaşması ve tokalaşması

-Genel ve detaylar

