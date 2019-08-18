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İSTANBUL - İMAMOĞLU EMİNÖNÜ VE KAPALIÇARŞI'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti.

- ESNAFTAN SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti.
İmamoğlu ilk olarak Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınında zarar gören çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"
Bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi.
İmamoğlu da "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini söyledi.

"MADDİ MANEVİ YANINIZDAYIZ"
İmamoğlu tek tek esnafın sorunlarını dinlerken yaraların en kısa sürede sarılacağının sözünü verdi. İmamoğlu, " Şimdi arkadaşlara talimat verdim, her iki çarşıda da bizim bir ekibimiz burada olacak, tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Yani maddi manevi yanınızdayız" şeklinde konuştu. Yağmurda zarar gören her iki alt geçit çarşısını da gezen İmamoğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kapalı çarşıyı da gezerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İmamoğlu'nun alt geçit çarşısında inceleme yapması
-İmamoğlu'nun esnafın sorunlarını dinlemesi
-İmamoğlu'nun kapalı çarşıda incelemeler yapması
-Genel ve detay görüntüler

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