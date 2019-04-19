İSTANBUL - İMAMOĞLU: KANDİLİNİ KUTLADIM

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ,İSTANBUL(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş adamı Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“KANDİLİNİ KUTLADIM"

Ekrem İmamoğlu'na, havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması soruldu. İmamoğlu, “Karşılaşmamız gerekiyor. Çünkü biz bu millete hizmet eden iki makam sahibiyiz. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi demek. Bunu her zaman uygulamaya çalışacağım. Fırsat bulursam merhabalaşırım, kucaklaşırım, bu ülke adına bu şehir adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur. Dün ve bugün merhabalaşmanın ötesinde kandilini kutladım" dedi. İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dedi mi size?' sorusuna, “Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iade-i kutlama yaptı" yanıtını verdi.

“AÇIKLAMADAN MEMNUNUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir' açıklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, “Keşke demir hiç ısınmasaydı. Hep seçim süreçlerinde bunlar oluyor. Tabiki soğusun, huzu olsun barış olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım. Teşekkür ediyoruz. Keşke hiç bu kadar ısınmasaydı. Bu tarz olayları hiç yaşamasaydık. Ama memnunun olan açıklamadan" diye konuştu.