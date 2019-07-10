İSTANBUL- İMAMOĞLU : MADEM İSTİFA ETTİNİZ NEDEN ORADA DURUYORSUNUZ 

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarının iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?" dedi.

Ekrem İmamoğlu, vefat eden İBB Eski Genel Sekreteri Tuğrul Erkin'in cenaze namazının kılınacağı Süleymaniye Camii'ne yürüyerek gitti. İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinden çıkan İmamoğlu yolda esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi. Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'ne giren İmamoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu daha sonra İBB'ye ait olan Şehzade Tıp Merkezi'ne uğrayarak doktor ve çalışanlarla bir süre görüştü. İmamoğlu çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, "Vali Bey'in programının neden iptal olduğu ile ilgili size bilgi geldi mi?" sorusuna "Yoğunluğundan ötürü, başka bir ziyaret programının devreye girdiği bilgisi verildi. Kendilerine denk geldiğimizde sorarız. Ama 16-17 Temmuz dendi. O tarihlerde de biz müsait değiliz. Dolayısıyla bu ikinci tarihti. Olur böyle şeyler bakalım, takip edeceğiz. Muhtemelen gelirler diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

"MADEM İSTİFA ETTİNİZ NEDEN ORADA DURUYORSUNUZ"

İmamoğlu, Salı günü sunduğu İBB mali durumla ilgili yöneltilen "Önümüzdeki mali takvim neyi gösteriyor? Ne kadar zamanda mali durumu düzeltebilirsiniz?" sorusuna "Bu çok basit, hemen hızlıca yol alabileceğiniz bir takvim değil. Elbette ki kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olacak. Bu plan ve tasarruflarımızı vatandaşımızla paylaşacağız. Esas olan ilk başta israfı engelleyen ve tasarrufu önceleyen, yanı sıra gelirleri arttıran bir ekonomik düzen. Şu anda bu tanımları yapabiliriz. 10 gün içinde tespitlerle beraber mali tabloyu size sunma şansımız yok. İBB'ye bütünüyle baktığımızda konuştuğumuz bütçe aslında İBB'nin kurumsal bütçesi. Bir de iştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hakim değiliz. Henüz genel kurullar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada da bir kısım el frenleri görüyoruz. Bugün ve yarın onlarla da toplantılarımız var. Hızlı bir şekilde genel kurul yapılıp oraya da ekip arkadaşlarımızla girdikten sonra bütçeyi netleştirme şansımız olacak. Umuyorum hızla hareket edeceğiz. İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarının iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetiminden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler. Sürece bütünüyle hakim olduktan sonra ekonomik vizyonumuzu bütünüyle sizinle paylaşacağız. Hem de hızlıca aldığımız ilk tedbirleri paylaşacağız. Varsa somut tespitlerimiz, size onları da sunacağız." yanıtını verdi. İmamoğlu, "İstifa etmemekte direnirlerse yasal olarak işlem yapacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tabi bir takım uygulamalar, imkanlar var. Onları devreye sokacağız. Yasal süreleri göze alırsak 40-45 günü buluyor. Biz İstanbul'un ve İştiraklerin o kadar zaman kaybına asla tahammülü olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hızlıca bütün yönetimi ele almamız gerekiyor."

"İBB ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ OLACAK"

İmamoğlu, "15 Temmuz anma törenlerine katılacak mısınız?" sorusu üzerine, "15 Temmuz'da zaten İBB önünde anma töreni olacak. Ama şu anda ne Valilikten ne merkezi Hükümetten resmi bir program bize iletilmedi. Ama biz en fazla şehit verilen yer orası. İBB önünde anma törenimiz olacak. Onun da detaylarını yarın sunacağım size" yanıtını verdi. "ŞU ANDA KAPATIRIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

İmamoğlu yürürken İBB iştiraklerinden Medya A.Ş'nin önünden geçti. Çalışanlarla selamlaşan İmamoğlu, Medya A.Ş ile ilgili sorulan bir soruya, "İştiraklerimizin fırsatları var kendini geliştirme imkanları var. İşleri büyütme çapları var. Büyükşehir belediyesi bu anlamda ona bu imkanı sağlayacak ortamları var. Bu kadar büyük bütçelerle kar oranı çok düşük kalıyor. Bazıları da hizmetlerinde elde ettiği o bütçe rakamlarıyla bence yeterince hizmet etmiyor. Bütünüyle bunları revize edeceğiz. Çok yüksek. Tespitlerimiz var. Bir uyarılar ihbarlar geliyor tümünü değerlendireceğiz. Bizim derdimiz şu; İstanbullunun parasını ama şirketler üzerinden ama kurum üzerinden en sağlık, en verimle kullanmak, öncelemek. Yani gerçekten büyük rakamlar büyük bütçeler var. Bu bütçeler sağlıklı kullanıldığında İstanbul'un hayatına dokunacak çok şey üretebiliriz. Derdimiz o. Bir ekonomik durumuna bakmadan bir şey diyemem. Belki aksiyonu değiştirilebilir, faaliyetleri değiştirilebilir ama şu anda kapatırız diye bir şey yok" yanıtını verdi.