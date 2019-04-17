HABER

 İSTANBUL - İMAMOĞLU:  'MERHABA' DEME İHTİYACI HİSSETTİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile tokalaşmasıyla ilgili, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim ve 'merhaba' deme ihtiyacı hissettim" dedi.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile tokalaşmasıyla ilgili, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim ve 'merhaba' deme ihtiyacı hissettim" dedi.
Ekrem İmamoğlu, 8. Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etti. Anıt mezardan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yıldırım ile tokalaşmasıyla ilgili, "Aslında ben yürüdüğünü görünce arabadan indim ve 'merhaba' deme ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım açık söyleyeyim. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım, alsaydım gelirdim. Ben zaman dilimini öğrenmeye çalıştım ve geldim, duamı ettim. Nereye davet alırsam oraya da giderim" diye konuştu.
Maltepe sayımlarının tamamlanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Ekrem İmamoğlu, "Bildiğim kadarıyla Maltepe'de birleştirme tutanakları tutuldu. Yazılmak üzereydi buraya girerken. Sürecin yasal işleyişi belli. Şimdi İstanbul'un birleştirme tutanağı netleştirilecek. Netleştiği an, mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Güzel bir ifade var. Nikah kıyıldı, nikah defteri mazbata. Birleştirme tutanağı tutulduğu andan itibaren biz artık görevimizi almışız demektir. Yasa böyle" ifadelerini kullandı. Daha sonra merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'in de anıt mezarına uğrayan İmamoğlu, beraberindekilerle dua etti.

Görüntü dökümü
-------------------------
-İmamoğlu'nun açıklamaları
-İmamoğlu'nun anıt mezarda dua etmesi
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
Bağcılar'daki minibüsçü cinayetinde beraat kararına anne feryadıBağcılar'daki minibüsçü cinayetinde beraat kararına anne feryadı
Bisikletli gezginler dünyayı geziyorBisikletli gezginler dünyayı geziyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Bebek beşiğinden çıkanları gören şaşkına döndü! Hepsini gizlemişler

Bebek beşiğine gizlemişler! Gören şaşkına döndü

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme!

Eski ÖSYM Başkanı Demir adliyeye sevk edildi

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.