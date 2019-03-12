İSTANBUL -İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI KAPALIÇARŞI'DA SÜRDÜRDÜ (ek görüntü)

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı, Sultanhamam ve Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, kanaat önderleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu." dedi.

İmamoğlu, ilk olarak Kapalıçarşı'daki bir restoranda esnaf ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer'in de eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi..

"AVRUPALI TURİST İSTANBUL'U TERCİH ETMİYOR"

Dünyanın en eski çarşılarından birisi olan Kapalıçarşı'da programına başladığını ifade eden İmamoğlu, "Dünyanın en eski ve bütünlükçü bir çarşısı Kapalıçarşı. Tarihsel süreçte birçok yangın, deprem geçirmesine rağmen kendini korumuş ve bugünlere kadar gelmiş. Dolayısıyla, Osmanlı Dönemi'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılan bu adım gerçekten çok yenilikçi ve uzun vadeli ve geleceği gören, miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu. Tarih kokan ama aynı zamanda turizm merkezi, 500 binin üzerinde ziyaretçisi olan bir merkez ama bugünlerde neredeyse 4'te birine kadar düşme eğilimi de gösteren bir merkez. Tabii bu düşüş, sadece ziyaretçi sayısı ile değil, aynı zamanda para harcayan turistin de gelmemesi ile paralel, aslında sayıdan daha kötü para harcayan Avrupalı turistin Türkiye'yi tercih etmemesi, daha doğrusu İstanbul'u tercih etmemesi daha da acı. Tarihi yarımadaya baktığımızda sadece Kapalıçarşı değil, diğer tarihi çarşılar ile beraber çevresinde konumlanmış ve buraya çok önemli beklentiler ile gelmiş girişimci insanlarımız da var." dedi.