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 İSTANBUL - İMAMOĞLU: ULAŞIMDAN SUYA KADAR TÜM UNSURLARI MAYIS'TAKİ İLK MECLİSE TAŞIMA NİYETİNDEYİZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz" dedi.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasındaki makam odasında basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu, sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara'da uğradığı saldırıyı bir kez daha kınayarak başladı. İmamoğlu, “Bu saldırı, sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet anlayışına, milletine, demokrasi inancına yapılmıştır. Talihsizlikler var. Bu saldırıyı yapanlarla ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin yapılmasını diliyor, istiyor ve takip ediyoruz. Bu süreç içerisinde bunun sadece bir tepki eylemi olmadığına ilişkin inancım belirtmiştim. Yinelemek istiyorum. Bu işin arka planında ne varsa, bir an önce ortaya çıkartılıp, bu ve bunun gibi olayların yaşanmaması konusunda, ilgili kurumların, görevlilerin tedbirli davranması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bunların ötesinde, bir de devlet adamlığı tedbiri vardır. Devlet adamlığı çok önemli. Talihsiz açıklamalar var. Kamuoyu önünde olan insanların çok dikkatli konuşması lazım. Mesajlarımızı çok hassas vermeliyiz. Kişisel, çıkarlarımız, kaygılarımız, oy hesaplarımız üzerinden verilen mesajlar, gerçekten milletimizin geleceğini tehdit eden ve insanlığı huzursuz eden boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor. Bu tür kötü eylemler planlaması içerisinde olan insanları, planlarını kolaylaştırıyor. Bunun sanası, banası veya bir başkasına göresi yoktur. Bu yapılan kötü saldırı ve bunun gibi olaylar, Türkiyemize, uluslararası platformlarda olsun, kendi iç dünyamızda ve demokrasi inancımızda gerçekten tahribatlar ortaya koymaktadır" dedi.

“HERKESİN HASSAS DAVRANARAK KONUŞMASINI DİLİYORUM"
Saldırının ardından talihsiz cümleler duyduklarını belirten Ekrem İmamoğlu, "Çok acı, neyin mesajı? Ya da 'yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere niye gittiniz?' ne demek yahu? Türkiye'nin her karışı bizim. Her köyüne, mezrasına, yaylasına, sahiline gideriz. Gidemeyeceğimiz yer yok. Hiç kimsenin gidemeyeceği bir yer yok. Herkes her yere gider. Ülkemizin, bu boyutuna dair, bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Herkesin hassas, davranarak konuşmasını diliyorum. Genel Başkanımızın devlet adamlığı, soğuk duruşu, topluma barışı ve huzuru öneren açıklamalarıyla günü sonuçlandırması da örnek bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

“16 MİLYONLUK MİTİNGİN GERÇEKLEŞTİĞİ BİR GÜNÜ YAŞAMAK BENİM İÇİN ONUR VERİCİYDİ"
Maltepe'de yapılan miting hakkında da konuşan İmamoğlu, "Herkesi kendi imkanlarıyla çağırarak davet ettiğimiz Maltepe'ye tek bir belediye aracı tahsis etmeden, insanların kendi olanaklarıyla oraya gelmesi, tam da hayal ettiğim 16 milyonluk mitingin gerçekleştiği bir günü yaşamak benim için onur vericiydi" diye konuştu.

“İNŞALLAH İSTANBUL HALKINA LAYIK BİR DÖNEMİ HEP BİRLİKTE YAŞARIZ"
Bugün yapılacak meclis toplantısı hakkında İmamoğlu ise, "Bugün, 8. dönemin ilk meclis toplantısını yapılacak. Demokrasiye olan inancımızı ve ortaya koyacağımız karakterimizi anlatacağımız bir meclisle yönetim dönemimize başlangıç yapacağız. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın ve benim, inşallah İstanbul halkına layık olduğu bir dönemi hep birlikte yaşarız" dedi.

“SUYA KADAR TÜM UNSURLARI MAYIS'TAKİ İLK MECLİSE TAŞIMA NİYETİNDEYİZ"
“İstanbullu ne zaman indirimli ulaşım ve su ile buluşacak" sorusuna da İmamoğlu, “Bu uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ama orada vadettiğimiz, İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz. Bugün öğleden sonrada canlı bir şekilde Meclisimizi, izleyebilir vatandaşlarımız. Beklentimiz şu, her şey orada konuşulsun. Herkes her şeyi dinlesin. Burada niyet nedir anlaşılsın. Yeni bir dönem, şeffaflığın önde olduğu, siyasi kavramların, partilerin üzerinde bir anlayışla bir süreç yönetimini başlatacağızö ifadelerini kullandı.

“YASAL SÜRECİ BAŞLATTIK"
İmamoğlu kendisine yönelik atılan bazı gazete manşetleri üzerine, “İnsanların duygularını ayaklar altına alan, hepimizin hassas olduğu şehitlik mertebesi ile ilgili çok terbiyesizce haber yapma ki bunun haberle de ilgisi yok. Bunu yazan çizenlerin herhalde çok canı acımış ki böyle bir şeylere başvuruyor. Biz onla ilgili yasal süreci başlattık. Benim söylediği şey, aktif siyaset yaptığı dönemde özellikle orada vurgulamak istediğim cumhurbaşkanlığı seçimlerinde topluma verdiği mesajları beğendiğimi söyledim. Halen aynı yerdeyim. Bazı şeyler şanstır. Toplum ve kişi bunu değerlendirebilir. Kişiler de hata yapıyor, bazen toplum da kişilere karşı hata yapabiliyor. Keşke o barışçıl ve toplumu kapsayıcı sözleri devam etseydi" dedi.

“İNSANIN AHLAKLI TİCARET YAPMASI KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK"
"Belediye Başkanlığı görevinizin yanı sıra, inşaat işlerinize devam edecek misiniz" sorusuna ise Ekrem İmamoğlu, “Belediye başkanlığı bir görev, yarın bitebilir. Döndüğümde yine ekmeğimin başına döneceğim. Bitmez görevimiz devam ederse orası benim çocuklarımın rızkını sağlayacak. İnsanın ahlaklı ticaret yapması kadar güzel bir şey yok. Ama buradan çıkar elde eder, belediye kurumuna iş yapar, belediyelerden ihale alırsa bu kötü bir şey. Bunu da asla yaptırmam" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun açıklamaları

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