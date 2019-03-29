HABER

İSTANBUL- İMAMOĞLU ÜMRANİYE'DE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları Ümraniye'de konuştu.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları Ümraniye'de konuştu.
İmamoğlu, Ümraniye Meyveli Bahçe Camii'nde Cuma namazı kıldıktan sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi.
Ekrem İmamoğlu, “Belediyede çalışan işçiler de sizden usandı. Bırakın onları, zorla mitinge ve kahvaltıya götürmenizden sıkıldılar. Bütün Büyükşehir belediyesi çalışanlarına müjdeler olsun. Ben geliyorum ve sizlere ekmeğinizin karşılığını vereceğim. Sizleri baş tacı edeceğim. Emeğinizin karşılığını aldığınızı size hatırlatacağım. Onlar size sanki lütufmuş gibi emir veriyorlar. Ben ise size sadece işinizi yapın kardeşim diyeceğim. Aldığınız paranın hakkını verin, 16 milyon insana olan borcunuzu ödeyin bana hiçbir borcunuz yok" dedi.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde kendisini hakkında bugün söylediği sözlere ilişkin otobüste basın mensuplarının sorularını cevapladı. İmamoğlu, "Topluma güzel mesajlar vermek lazım. İnsanlar güzel sözler duyunca çok mutlu oluyor. Benim ne olduğunu tanıyan herkes çok iyi biliyor. Çok şükür bütün İstanbul'da tanıdı ve iyi biliyor. Bunları söylerken 1994 yılında kendisi seçildiği zaman olan pozisyonuyla benim pozisyonumu bir uzmana versin ve kontrol ettirsin. Ne kadar misli misli önde olduğumu da kendisi görecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
------------
-İmamoğlu'nun camiye girmesi
-Camiden görüntü
-İmamoğlu'nun otobüs üzerindeki açıklamaları
-İmamoğlu'nun otobüs içinde soruları cevaplaması
-İmamoğlu'nun otobüsün içinden vatandaşları selamlanması
-Genel ve detaylar

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Maltepe'de konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Maltepe'de konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Ayakkabısını bile giymeden kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.