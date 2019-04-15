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 İSTANBUL - İMAMOĞLU: YSK BU KONUDA SON NOKTAYI KOYMAK ZORUNDADIR

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:09 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,  "YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır" dedi.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır" dedi.
Esenler semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Maltepe'deki sayımla ilgili soruya, “YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır. Artık bizim güvenimizi sarsmayı başlamıştır bu süreç. Üzülüyoruz. YSK, vazifelidir. Milli bir vazifesi ve sorumluluğu vardır. Ülkenin, geçmişten bugüne, yarınlara dönük demokratik sürecine ya katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar. Dönüm noktasıdır. Yapmasınlar. Her şeyi denediler olmadı. Büyükçekmece'yi de denediler, olmadı. Bir baktılar ki, kendileri bazı yanlış işlemler yaptılar, döndüler, 'Acaba Maltepe'de ne çıkarırız. Aman yavaş, acele etmeyin, bir şey bulmaya çalışalım' dediler. Aklı ermiyor insanın. Benim aklım ermiyor. YSK'yı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM MAÇA GİTMEME KİMSE ENGEL OLAMAZ"
Ekrem İmamoğlu, haftasonu oynan futbol müsabakasını gitmesinden dolayı eleştrilere de, “Bence milletin nezdinde hiç polemik meselesi değil. Son yıllarda en barışçıl, en huzurlu iki maçı izledim. Hiç sorunsuz. Hem de dünyanın en önemli derbilerinden biri. Fenerbahçe-Galatasaray. Çok güzel. İnsanlar sadece bize sevgi ve coşku gösterisinde bulundular" diye yanıt verdi.
İmamoğlu, "Sizi maça gitmeyin diye kim aradı" sorusuna da, “Evet beni kulübün yetkilisi aradı. Efendim 'tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir'. Ben de dedim ki hayır kardeşim. Eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz. Orası kamuya açık bir alan. Benim maça gitmeme kimse engel olamaz. Eğer bir sorun tespiti varsa beni arasınlar. Siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz. Ben açıklamam. Kendisi yaptığı şeyi açıklasın. Ben cevap veririm. Kamuya bu süreci açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun Pazar ziyareti
-Esnaf ve vatandaşla sohbet
-İmamoğlu'nun tekstil atölyesini ziyaret etmesi
-Vatandaşların tezahüratı
-İmamoğlu'nun açıklaması

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