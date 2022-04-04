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İSTANBUL İMSAKİYE 2022! İstanbul'da iftar, sahur saati ve akşam ezanı kaçta? İstanbul'da ezan ne zaman okunacak?

04.04.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul iftar saatleri vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle araştırılıyor. İl il imsakiye saatleri Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Yoğun bir nüfusa sahip olan İstanbul'da da iftar saatleri her saat başı sorgulanıyor. Ramazan'ın bugün 3. günü ve değişen iftar saatleri oruç tutan vatandaşların gündemini oluşturuyor. İşte İstanbul iftar, sahur ve akşam ezan saatleri!

İSTANBUL İMSAKİYE 2022! İstanbul'da iftar, sahur saati ve akşam ezanı kaçta? İstanbul'da ezan ne zaman okunacak?

İstanbul iftar saati en çok araştırılan konulardan birisidir. İstanbul akşam azanı ve sahur saati yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile netleşti. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ramazan ayının üçüncü günü yani 4 Nisan Pazartesi gününün iftar saati için araştırmalara başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre bugün İstanbul’da saati haberimizde yer alıyor...

İSTANBUL İMSAK(SAHUR) VE AKŞAM(İFTAR) SAATLERİ

  • 02 Nisan 05:12 19:36

  • 03 Nisan 05:10 19:37

  • 04 Nisan 05:08 19:38

  • 05 Nisan 05:06 19:39

  • 06 Nisan 05:04 19:40

  • 07 Nisan 05:02 19:41

  • 08 Nisan 05:00 19:43

  • 09 Nisan 04:59 19:44

  • 10 Nisan 04:57 19:45

  • 11 Nisan 04:55 19:46

  • 12 Nisan 04:53 19:47

  • 13 Nisan 04:51 19:48

  • 14 Nisan 04:49 19:49

  • 15 Nisan 04:47 19:50

  • 16 Nisan 04:45 19:51

İSTANBUL SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul sahur saati 05:06 olacak.

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

İstanbul’da bu akşam teravih namazı 21:01’de kılınacak.

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul iftar
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