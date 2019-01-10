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 İSTANBUL - İRANLININ ÖLÜ BULUNDUĞU BİNADA 57 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.
Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin incelemesi
-Görgü tanıkları ile röp
-Polisin ele geçirdiği uyuşturucu

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