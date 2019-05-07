 İSTANBUL - İŞ ADAMLARI SERDAR VE MUSTAFA SEYİTOĞLU'NUN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK / İstanbul,DHA

İş adamları Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa verildi. Mütalaada, sanıkların "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, FETÖ/PDY'nin silahlı bir terör örgütü olduğunun Yargıtay kararlarınca anlaşıldığını belirterek, Seyitoğlu tatlıcılık ünvalı firmanın ortakları olan sanıklar Serdar ve Mustafa Seyitoğlu'nun akraba olduklarını, sahip oldukları firmanın bir çok şubesinin bulunduğunu, buradan elde ettikleri mali kaynakla örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları ifade edildi. Mütalaada, "Sanıkların işveren sıfatı ile sahip oldukları gücü kullanarak şirket çalışanlarının örgüte himmet adı altında örgüte bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayı, kurban bağışı yapmaya, örgüte finans desteği sağlayan kapatılan 'Kimse yok mu' derneğine para yatırmaya zorladıkları, çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yaptıkları, çalışanların bir kısmının işlerini kaybetme korkusuyla, bir kısmı da yükselmek amacıyla duruma sessiz kaldığı anlaşılmıştır. Sanıkların örgüte müzahir evlerde kalan örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı, Beylikdüzü'ndeki şirket merkezinde haftalık 9-10 kişinin katılımı ile örgütsel toplantılar düzenledikleri, bu toplantılarda örgüt elebaşına ait video görüntülerinin izlendiği, yine kitaplarının okunduğu, bu toplantılara yurt dışına kaçtığı için hakkında ayrı işlem yapılan Celal Karahan'ın sözde imamlık yaptığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.