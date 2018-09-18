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İSTANBUL - İŞ KULELERİ ÖNÜNDE  HAREKETLİLİK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL DHA Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL DHA
Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi. Olay yerinde bir tüfek ve çanta polis tarafından inceleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Tüfeğin görüntüsü
-Detaylar

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