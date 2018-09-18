İSTANBUL - İŞ KULELERİ ÖNÜNDE  HAREKETLİLİK (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL DHA

Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi. Olay yerinde bir tüfek ve çanta polis tarafından inceleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Tüfeğin görüntüsü

-Detaylar

