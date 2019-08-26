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İSTANBUL- İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİNİN YARALADIĞI MOTOSİKLETLİ YOĞUN BAKIMDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine saplandı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine saplandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaza, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Tophane'de motosiklet tamirciliği yapan Efe Bozdemir (27) motosikleti ile Eminönü istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Yere düşen Bozdemir, sürüklenerek park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosikletçi ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bozdemir'in Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

PARK HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN DİŞLERİNE SAPLANMIŞ
Efe Bozdemir'in arkadaşı Kemal Dönmez, "Tophanede motosiklet tamirciliği yapıyor. Ben kazadan sonra geldim. Efe, motosikletinin hakimiyetini kaybetmiş.Park halindeki iş makinesinin dişlerine saplanmış. Hastaneye kaldırılmış" dedi.
Efe Bozdemir'in komşusu ise, "Ben sabahleyin Karaköy'den geçiyordum.Orada Efe'nin arkadaşının motorunu gördüm. Ama Efe olacağını düşünmedim.Daha sonra haber geldi. Efe kaza yaptı diye" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Kazanın meydana geldiği yer
Çalışma yapılan yerdeki bariyerler
Vatandaşlarla röp.
Kazada yaralanan sürücünün iş yeri
Komşu ile röp.
Efe Bozdemir'in fotoları
Genel ve detaylar

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