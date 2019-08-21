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İSTANBUL - İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA YAĞMUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA İstanbul'da Anadolu yakasında yağmur başladı.  Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

İstanbul'da Anadolu yakasında yağmur başladı. Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kentin Anadolu yakasını kara bulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yağıştan görüntü

-Bulutlar

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