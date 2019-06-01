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 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI TAKSİCİLERİNDEN "UBER" AÇIKLAMASI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can "Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma aplikasyon veya dijital uygulama ile çağrı sistemleri üzerinden geri gelebilir" dedi.

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can "Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma aplikasyon veya dijital uygulama ile çağrı sistemleri üzerinden geri gelebilir" dedi. Can, "Şu an 800 araçla İstanbul Havalimanı'nda çalışıyoruz. Çok yakın zamanda arz talep doğrultusunda bunu 1000'e çıkaracağız" diye konuştu.
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, kararın taksiciler açısından sevindirici olduğunu söyledi. Can, ancak bazı endişelerinin de devam ettiğini belirterek, "Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma aplikasyon veya dijital uygulama ile çağrı sistemleri üzerinden geri gelebilir. Onun için biz, kanunlarla bunun tamamen yok edilmesini istiyoruz. Korsan taşımacılığının yüzde 100'e yakınının önüne geçilmesi için kanunlarla bunun bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA SİSTEM ÇALIŞACAK"
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi otoritenin duruşu Uber'in çekilmesine yol açmıştır" diyen Can, şunları kaydetti:
"5 yıldır, Uber ile mücadele ediyoruz. Uber, taksici esnafını 5 yıldır mağdur etmiştir. Onları son derece sıkıntıya sokmuştur. Uberciler, şu anda siyasi otoritenin önüne çıkarak, 'mağdur olduk' diye feryat ediyorlar. Halbuki mağdur olan taksici esnafıdır. Hiç hakları olmadığı halde taksicileri mağdur etmişlerdir. Uber'de yolcuların memnuniyeti dijital aplikasyon üstündeki denetimlerden kaynaklanıyordu. Biz İstanbul Havalimanı taksicileri olarak, şu anda bu sisteme geçmek üzereyiz. Çok yakın zamanda sistem çalışacak."

"YOLCULAR TAKSİ ŞOFÖRÜNE PUAN VEREBİLECEK"
İstanbul Havalimanı taksicilerinin de yolcu memnuniyeti için Uber benzeri bir dijital aplikasyonu yakında devreye sokacağını açıklayan Can, taksiye binen yolcunun yeni sistem sayesinde şoförün adını görebileceğini, farklı yol alternatiflerinin ücreti ile varış zamanının ne kadar tutacağını görebileceğini ifade etti. Ayrıca farklı güzergahların da yolculara tercih olarak sunulacağını kaydeden Can, yolculuğun bitiminde taksi şoförüne puan verebileceğini dile getirdi. Can, bu anketlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kendileri tarafından titizlikle değerlendirileceğini kaydetti.
Can, İTaksi'ye entegre edilecek bu sistemin İstanbul'da yayılacağına inandığını kaydederek, "Şu an 800 araçla İstanbul Havalimanı'nda çalışıyoruz. Çok yakında genel kurulumuz ve İGA'nın isteği ve arz talep doğrultusunda bunu bine çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Fahrettin Can'ın açıklamalaları
-Havalimanı taksileri
-Yolcuların taksilere binişleri
-Lükse taksiler
-Havalimanından yolcu alan taksilerin çıkışları
-Genel ve detaylar

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