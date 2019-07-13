 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ'

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

İstanbul Havalimanı'nda açılan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'ne yolcular ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca açılan sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan fotoğraflar yer aldı. İç Hatlar geliş terminalindeki alanda 40 eserin sergilenirken, yolcular da fotoğraflara ilgi gösterdi. Sinan Yaprak adlı yolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergide çok anlamlı fotoğraflarla karşılaştığını söyledi. Darbe girişiminde yaşananların asla unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Yaprak, "Bir daha ülkemizde böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu fotoğraflara bakınca insan çok etkileniyor. inşallah bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Sergiyi gezen Abdülkadir Tanış ise hain darbe girişimini devamlı anımsatacak ve yapılanları unutturmayacak etkinliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi, 17 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntüler

-Sergiyi gezen yolcular

-Jandarma mensuplarının görüntüsü

-Yolcular ile röp

-Genel ve detaylar

