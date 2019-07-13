HABER

 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA İstanbul Havalimanı'nda açılan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'ne yolcular ilgi gösterdi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
İstanbul Havalimanı'nda açılan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'ne yolcular ilgi gösterdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca açılan sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan fotoğraflar yer aldı. İç Hatlar geliş terminalindeki alanda 40 eserin sergilenirken, yolcular da fotoğraflara ilgi gösterdi. Sinan Yaprak adlı yolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergide çok anlamlı fotoğraflarla karşılaştığını söyledi. Darbe girişiminde yaşananların asla unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Yaprak, "Bir daha ülkemizde böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu fotoğraflara bakınca insan çok etkileniyor. inşallah bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Sergiyi gezen Abdülkadir Tanış ise hain darbe girişimini devamlı anımsatacak ve yapılanları unutturmayacak etkinliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi, 17 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Sergiden görüntüler
-Sergiyi gezen yolcular
-Jandarma mensuplarının görüntüsü
-Yolcular ile röp
-Genel ve detaylar

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyorKartal gözler ormanlara sahip çıkıyor
KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildiKKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Kolu koptu, araba getirin'

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

Bileziğini sattı, bir kovan arı aldı, şimdi paraya para demiyor

Bileziğini sattı, bir kovan arı aldı, şimdi paraya para demiyor

Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren adamın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Eşini sokak ortasında vahşice öldürmüştü: 50 lira istedim...

Yemek siparişi verip kuryeleri gasp ettiler

Yemek siparişi verip kuryeleri gasp ettiler

Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!

Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.