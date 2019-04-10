 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA POLİSTEN YOLCULARA PASTA İKRAMI

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda görevli polisler, Polis Haftası nedeniyle pasta keserek, yurt dışına çıkan yolculara ikram etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, havalimanlarından sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Şube Müdürü Deniz Engin ile polisler katıldı. Emniyet Genel Müdür Müdürlüğü'nün logosunun bulunduğu pastanın kesilmesinin ardından, polisler yolculara pastaları ikram etti.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin pasta kesim töreni

-Katılımcılar

-Pasta kesimi

-Pastanın yolculara dağıtılması

-Genel ve detaylar

