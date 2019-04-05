 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SON DURUM GÖRÜNTÜLENDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen ve 'Büyük Göç' olarak nitelendirilen taşınma tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda da son hazırlıklar yapılıyor.

45 saatlik sürede tamamlanması planlanan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın üçüncü bölümü de bu akşam gerçekleşecek. Çok sayıda TIR, Atatürk Havalimanı'ndan konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidecek. TIR'ların geçişi esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belirlenen yollar bugün saat 22.00'da trafiğe 12 saatliğine kapatılacak. TIR'lar İstanbul Havalimanı ana giriş kapısından belirlenen alana hareket edecek. Bu arada 6 Nisan saat 02.00'da THY, Atatürk Havalimanı'ndan son kez Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Bu uçuştan sonra hem İstanbul Havalimanı hem de Atatürk Havalimanı 12 saat boyunca uçuşlara kapatılacak. Bu sürenin ardından İstanbul Havalimanı saat 10.00'da yolcularına kapılarını açacak. Taşınmanın büyük bir bölümünün tamamlanması ile birlikte aynı gün saat 14.00'da havalimanından ilk uçuş THY İstanbul-Ankara seferi olacak. 7 Nisan Pazar günü ise tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri uçuşlarını İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeye başlayacak. Yetkililer, yolcuların dış hatlarda 3 saat iç hatlarda ise 2 saat önceden havalimanına gelerek hem havalimanını gezmelerini hem de yolculuklarını daha rahat bir şekilde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.