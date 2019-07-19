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 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NIN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA  Tek çatı altında dünyanın en büyük terminaline sahip olan İstanbul Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Tek çatı altında dünyanın en büyük terminaline sahip olan İstanbul Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi. Yaz sezonu ile birlikte yoğun uçuş trafiğinin yaşandığı İstanbul Havalimanı'nın havadan çekilen görüntülerinde ana terminal binasının yanı sıra apron, kule ve pistler yer alıyor. Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasıyla gerçekleşen 'büyük taşınma'nın ardından İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteyle hizmet veriyor. Yaz sezonu ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yapılan seferler yoğun şekilde ve aralıksız olarak sürdürülüyor. Operasyonların hız kesmeden devam ettiği İstanbul Havalimanı'nı havadan görüntülendi. İşletmeci İGA tarafından drone ile çekilen görüntülere, ana terminal, apron, uçak taksi yolları, köprüler, kule ile apronun günün değişik saatlerindeki görüntüler yer alıyor.

Görüntü Dökümü
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-İstanbul Havalimanı'nın drone görüntüleri
-Uçakların iniş ve kalkışları
-Pist başına taksi yapan uçaklar
-Ana terminal binası
-Hava trafik kontrol kulesi
-Köprüler
-Genel ve detay

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