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İSTANBUL - İSTANBUL MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 12 ilde 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK - İstanbul (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 12 ilde 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen 39 kişinin yakalanması için harekete geçildi.
İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat'da bu sabah operasyon başlatıldı. Şüphelilerden bir bölümü yakalanırken çalışmaların devam ettiği öğrenildi

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