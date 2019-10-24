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İSTANBUL -İSTANBUL TRAFİĞİNDE 'EĞLENCE' İŞKENCESİ: 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

                    Küçükçekmece'de kapattıkları yolda eğlenerek diğer sürücülere zor anlar yaşatan 6 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece'de kapattıkları yolda eğlenerek diğer sürücülere zor anlar yaşatan 6 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 19 Eylül akşamı 23.50 sıralarında yolu trafiğe kapatarak araçlarından inen 6 kişi cadde ortasında oynayarak eğlendi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri görüntülerde bulunan araçları ve araç plakalarından şüphelileri tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda Mehmet Masum K.(19), Oğuz E.(24), Hasan Ç.(20), Berkant B.(22), İsa K.(22) ve Yakup A.(21) yakalanarak gözaltına alındı.

KİŞİ BAŞI 324 LİRA CEZA

6 şüpheliye Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 2918 sayılı Trafik Kanununa göre 'Kavşaklarda geçiş hakkı', 'Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması' ve 'Tedbirsiz ve saygısız araç sürme' suçlarından kişi başı toplamda 324 lira ceza kesilirken, bir otomobilin muayenesi olmadığı için de otomobil sürücüsüne 488 lira daha ceza kesildiği öğrenildi.

SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında, 'Trafik Güvenliğinin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay gününe ait görüntüler

-Şüphelilerin otomobillerinden görüntü

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